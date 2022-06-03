Младшеклассница погибла под упавшими футбольными воротами

Тяжелая металлическая конструкция повалилась на висевшую на ней школьницу в деревне Алешино под Пушкино. В результате, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики приехали быстро, тем не менее, девочки не стало по пути в больницу, рассказал ТАСС информатор в экстренных службах.