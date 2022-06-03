Мотоциклист из МЧС погиб в ДТП в Верхней Пышме

Мужчина 1939 года рождения за рулем ВАЗ 2115 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и влетел в транспортное средство. Пенсионер, ехавший на «пятнадцатой», отделался вмятиной на кузове своего автомобиля.
А вот мотоциклист умер на месте происшествия, прежде чем туда успели прибыть медики. Рядом с мотоциклом найден защитный шлем, однако пока не ясно, находился ли в нем мотоциклист в момент аварии, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД.
Погибший мотоциклист — 30-летний пожарный из спасательной части поселка Белоярский. На мотоцикле он ехал в свой выходной, сказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного ГУ МЧС.