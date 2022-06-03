«Полиция бездействовала»: труп своего сына неделю разыскивала тагильчанка

«Полиция бездействовала»: труп своего сына неделю разыскивала тагильчанка
«Полиция бездействовала»: труп своего сына неделю разыскивала тагильчанка
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Труп своего сына неделю разыскивала тагильчанка

2 мая сын Ирины Петуховой разбился насмерть, выпав с 4-го этажа, однако семья обнаружила труп в местном морге только 12 мая. Правоохранители по неизвестной причине не сообщили матери о смерти сына, несмотря на то, что тело было опознано за три дня до ее обращения к ним.

1 мая 41-летний Юрий Зудов ушел из дома и больше не вернулся. Заявление о пропаже мужчины его мать, Ирина Петухова, подала через неделю ожидания, однако в управлении местной полиции о смерти сына ей ничего не сообщили — дежурный майор полиции С. Домушин лишь зарегистрировал обращение.

TagilCity.ru

12 мая на поиски Юрия отправились зять и племянник тагильчанки. Тогда в местном морге им сказали, что есть труп мужчины, поступивший 2-го мая.

Приехали они в морг, там сказали, [что есть тело схожего по возрасту мужчины от] 2-го числа, мы подумали, что не наш, потому что из дома первого [мая] ушел, а [о смерти] второго [мая] не поверили. [Родственники] говорят: мы даже смотреть [тело] не будем,рассказала редакции TagilCity.ru Ирина Петухова.

В этот же день родственники отправились в управление местной полиции, куда ранее Ирина Петухова подала заявление о пропаже. По приезде им сообщили, что тело Юрия Зудова было опознано еще 5 мая и находится в морге, поделилась мать умершего. Определить личность тагильчанина правоохранители смогли по отпечаткам пальцев.

Дочери сказала в следственном изоляторе женщина, что уже хотели [тело Юрия Зудова] городу отдать, чтоб под номерком похоронили. И они (прим. — полицейские) бездействовали, мы предали сына земле только 17-го мая, возмутилась собеседница редакции.

группа "Инцидент Нижний Тагил" во ВКонтакте

Юрий Зудов погиб 2 мая от падения с 4-го этажа жилого дома на проспекте Вагоностроителей, 18. Пост об этом с фотографиями прикрытого тела был размещен в тот же день в группе во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». По предварительным данным, смерть не носила криминальный характер, рассказали в СКР и региональном главке МВД администраторам группы.

Для получения комментария о действиях сотрудников правоохранительных органов по работе с заявлением Ирины Петуховой редакция TagilCity.ru направила запрос в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ на который, согласно законодательству, будет готов в течение семи рабочих дней.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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