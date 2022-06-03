Пожилая женщина сгорела в ДТП на трассе в Сысерти

Пожилая женщина сгорела в ДТП на трассе в Сысерти
Пожилая женщина сгорела в ДТП на трассе в Сысерти
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В ДТП на 165 км трассы Подъезд к Екатеринбургу автомобиль врезался в ограждение и загорелся. Погибла 62-летняя женщина.

В Сысерти сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая пассажирка.

Сегодня, 3 июня, около 5 часов утра в ДТП на 165 км подъезда к Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал. Предварительно известно, что 47-летний мужчина ехал из Челябинска в Екатеринбург. В какой-то момент он съехал с дороги, наехал на ограждение и перевернулся. Машина загорелась и 62-летняя пассажирка заживо сгорела. Мужчину-водителя госпитализировали в больницу.

Известно, что водитель – житель города Снежинск. Его стаж вождения – 18 лет. Женщина также ранее проживала в этом городе.

Правоохранители разбираются в подробностях ЧП. Всех водителей они просят быть осторожными и не превышать скорость.

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