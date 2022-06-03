Пьяная тагильчанка кинула в голову 7-летней девочки молоток

Инцидент произошел днем 31 мая на улице Краснознаменная. Многодетная мама с детьми вышла погулять на улицу перед домом. По ее словам, неожиданно выглянувшая из подъезда пьяная соседка швырнула в одного из детей, семилетнюю девочку, молоток, а затем стала бросаться и другими инструментами.