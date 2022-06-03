Роженицу из Екатеринбурга парализовало после плановой операции

Роженицу из Екатеринбурга парализовало после плановой операции
Роженицу из Екатеринбурга парализовало после плановой операции
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: 1MI
После кесарева сечения екатеринбургскую роженицу ввели в искусственную кому.

Екатеринбурженку парализовало после кесарева сечения. Как правило, подобные операции занимают до одного часа времени. Но, как сообщают родственники пострадавшей, Ирину отвезли в операционную на несколько часов, пишет Е1.

Один из врачей ответил на звонок родственников. Сказал, что состояние женщины тяжелое, ее ввели в искусственную кому, из которой она может не выйти. Также он сказал, что с родившемся ребенком все в порядке, он в детском отделении.

У женщины случился инсульт. Жизнь ей спасли, но не факт, что она сможет восстановиться. Родственники винят в произошедшем врачей, сообщая, что причиной может быть неправильно подобранный наркоз.

Что стало причиной инсульта, нам никто не объяснил. Я спрашивала, зачем выбрали общий наркоз, почему не эпидуральную анестезию. Ответили, что в первый раз роды с эпидуральной прошли плохо, а общий наркоз якобы подходит всем,рассказали родственники пострадавшей.

Родные роженицы написали заявление в Следственный комитет. Следователи будут проводить судмедэкспертизу.

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