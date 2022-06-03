Роженицу из Екатеринбурга парализовало после плановой операции

Екатеринбурженку парализовало после кесарева сечения. Как правило, подобные операции занимают до одного часа времени. Но, как сообщают родственники пострадавшей, Ирину отвезли в операционную на несколько часов, пишет Е1.
Один из врачей ответил на звонок родственников. Сказал, что состояние женщины тяжелое, ее ввели в искусственную кому, из которой она может не выйти. Также он сказал, что с родившемся ребенком все в порядке, он в детском отделении.
У женщины случился инсульт. Жизнь ей спасли, но не факт, что она сможет восстановиться. Родственники винят в произошедшем врачей, сообщая, что причиной может быть неправильно подобранный наркоз.
Что стало причиной инсульта, нам никто не объяснил. Я спрашивала, зачем выбрали общий наркоз, почему не эпидуральную анестезию. Ответили, что в первый раз роды с эпидуральной прошли плохо, а общий наркоз якобы подходит всем,рассказали родственники пострадавшей.
Родные роженицы написали заявление в Следственный комитет. Следователи будут проводить судмедэкспертизу.