Семь месяцев отец разыскивает 45-летнего тагильчанина

Семь месяцев отец разыскивает 45-летнего тагильчанина
Семь месяцев отец разыскивает 45-летнего тагильчанина
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: ГУ МВД Нижнетагильское
Отец ищет сына из Нижнего Тагила через полицию. Он не выходит на связь с осени прошлого года.

45-летнего тагильчанина Руслана Соколова разыскивают родственники через полицию, сообщает пресс-группа МВД России «Нижнетагильское».

30 мая в полицию обратился отец мужчины, который с октября прошлого года не видел сына. По словам отца, сын зарегистрирован на улице Полярная.

Известно, что мужчина может злоупотреблять спиртным. При себе он имел мобильный телефон. Приметы пропавшего: рост 170-175 см, овальное лицо, темные волосы, брови дугообразные, нос прямой, тонкие губы, каре-зелёные глаза.

С левой стороны под губой у него есть родимое пятно, имеет проблемы с ногами. Всех, кто видел мужчину, просят звонить по тел. 8(3435) 97-64-02, 97-64-78.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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