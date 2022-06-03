Семь месяцев отец разыскивает 45-летнего тагильчанина

Отец ищет сына из Нижнего Тагила через полицию. Он не выходит на связь с осени прошлого года.

45-летнего тагильчанина Руслана Соколова разыскивают родственники через полицию, сообщает пресс-группа МВД России «Нижнетагильское». 30 мая в полицию обратился отец мужчины, который с октября прошлого года не видел сына. По словам отца, сын зарегистрирован на улице Полярная. Известно, что мужчина может злоупотреблять спиртным. При себе он имел мобильный телефон. Приметы пропавшего: рост 170-175 см, овальное лицо, темные волосы, брови дугообразные, нос прямой, тонкие губы, каре-зелёные глаза. С левой стороны под губой у него есть родимое пятно, имеет проблемы с ногами. Всех, кто видел мужчину, просят звонить по тел. 8(3435) 97-64-02, 97-64-78.

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