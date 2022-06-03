Свердловские рецидивисты совершили убийство, чтобы «проучить» жертву

По данным следствия, год назад мужчины похитили и по неустановленным мотивам убили молодого человека. Сами подозреваемые заявляют, что при встрече он неадекватно себя вел, так что они приняли его за наркомана. Якобы, посчитав таким образом, они решили проучить парня, но не рассчитали силу, сообщил URA.RU полицейский, ведший допрос обвиняемых.