Свердловские рецидивисты совершили убийство, чтобы «проучить» жертву

Свердловские рецидивисты совершили убийство, чтобы «проучить» жертву
Свердловские рецидивисты совершили убийство, чтобы «проучить» жертву
Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: 1MI
Двое подозреваемых в убийстве жителей Каменска-Уральского заявляют, что собирались лишь припугнуть жертву.

По данным следствия, год назад мужчины похитили и по неустановленным мотивам убили молодого человека. Сами подозреваемые заявляют, что при встрече он неадекватно себя вел, так что они приняли его за наркомана. Якобы, посчитав таким образом, они решили проучить парня, но не рассчитали силу, сообщил URA.RU полицейский, ведший допрос обвиняемых.

Оба подозреваемых ранее неоднократно привлекались к ответственности за различные преступления. Представители прокураторы полагают, что рецидивисты оговаривают жертву, чтобы добиться смягчения наказания. А им грозит пожизненное лишение свободы. Задержать обвиняемых удалось, так как нашлись свидетели того, как они насильно запихивали парня в салон машины.

Сюжеты:
Новости УрФОКаменск-Уральский
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