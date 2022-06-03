Тагильчанка защитилась от «взлома» Госуслуг на 2 миллиона рублей

Тагильчанка защитилась от «взлома» Госуслуг на 2 миллиона рублей
Тагильчанка защитилась от «взлома» Госуслуг на 2 миллиона рублей
Сегодня, 14:36ПроисшествияФото: 1MI
Жертвой организованной сети мошенников стала 40-летняя жительница Нижнего Тагила. Она перевела им в общей сложности свыше 2 миллионов рублей.

Пострадавшая обратилась с заявлением в городскую полицию, где рассказала о том, как под психологическим воздействием более месяца переводила аферистам крупные денежные суммы.

В начале истории на номер женщины позвонила неизвестная, назвавшая себя сотрудницей одного из российских банков. Она сообщила тагильчанке, что та подверглась атаке мошенников. Якобы злоумышленники, взломав аккаунт женщины на портале Госуслуги, получили доступ к ее персональным данным и смогли оформить кредиты на ее имя.

Следом женщине позвонил аферист, представившийся полицейским. Звонившие уверяли, что для защиты сбережений женщине необходимо брать кредиты и переводить их на защищенные счета. Звонки продолжались, напуганная женщина добровольно выполняла все требования. Она оформила даже кредит под залог недвижимости.

Лишь сестра женщины остановила ее саморазорение, открыв глаза на то, что мошенники - именно те, кто ей звонили и кому она переводила деньги. После этого женщина, наконец, одумалась и обратилась в полицию. На тот момент она перевела преступникам более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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