В «Гринвиче» Екатеринбурга массово задерживают сотрудников магазинов

В «Гринвиче» Екатеринбурга массово задерживают сотрудников магазинов
В «Гринвиче» Екатеринбурга массово задерживают сотрудников магазинов
Сегодня, 11:40ПроисшествияФото: 1MI
Десятки мигрантов вывели из ТЦ «Гринвич» Екатеринбурга для проверки документов.

В «Гринвиче» массово задерживают сотрудников магазинов. Рейд правоохранителей попал на видео. Судя по кадрам, из ТЦ в отделение увезли десятки граждан, пишет Е1.

По словам очевидцев, людей отвозят в территориальные ОВД для установления их личностей и проверки законности нахождения в регионе. Также правоохранители выясняют, находятся ли мигранты в розыске.

В полиции отметили, что причина задержаний – участившиеся случаи ЧП, совершенные иностранцами. Например, вчера в госпитале скончался мужчина, которого избила группа мигрантов на Химмаше.

Сюжеты:
Новости УрФО
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