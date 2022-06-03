В «Гринвиче» Екатеринбурга массово задерживают сотрудников магазинов

В «Гринвиче» массово задерживают сотрудников магазинов. Рейд правоохранителей попал на видео. Судя по кадрам, из ТЦ в отделение увезли десятки граждан, пишет Е1.
По словам очевидцев, людей отвозят в территориальные ОВД для установления их личностей и проверки законности нахождения в регионе. Также правоохранители выясняют, находятся ли мигранты в розыске.
В полиции отметили, что причина задержаний – участившиеся случаи ЧП, совершенные иностранцами. Например, вчера в госпитале скончался мужчина, которого избила группа мигрантов на Химмаше.