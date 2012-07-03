Без стыда и совести: «черные лесорубы» орудуют топорами уже в черте города

Их задержали на месте преступления, однако ониуспели повредить 27 сосен. В итоге ущерб составил почти 800000 рублей. Конечно,нерадивых тагильчан будут судить по закону, однако одному из них к тюремномузаключению не привыкать. Обвиняемый 54-летний мужчина совокупно провел зарешеткой 36 лет.