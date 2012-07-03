Без стыда и совести: «черные лесорубы» орудуют топорами уже в черте города
3 июля 2012, 09:57Происшествия
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На днях природоохранный прокурор Василий Калинин направил уголовное дело в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, в котором обвиняются 2 тагильчанина, незаконно рубившие лес. Оба они жители Пригородного района, а деревья рубили в поселке Песчаный, который расположен в черте города.
Их задержали на месте преступления, однако ониуспели повредить 27 сосен. В итоге ущерб составил почти 800000 рублей. Конечно,нерадивых тагильчан будут судить по закону, однако одному из них к тюремномузаключению не привыкать. Обвиняемый 54-летний мужчина совокупно провел зарешеткой 36 лет.
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