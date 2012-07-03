Травматический конъюнктивит получила женщина, пострадавшая от вчерашней аварии в окрестностях Нижнего Тагила

Водитель седьмой модели ВАЗа 1962 года рождения врезался в двигающуюся во встречном направлении Honda Logo под управлением женщины 1972 года рождения. Произошло это на 24-м километре трассы на участке от Уральца до Черноисточинска. В результате столкновения повреждены не только автомобили: женщина, водитель иномарки, получила травматический конъюнктивит левого глаза. Медицинскую помощь ей оказали в 3-ем травмпункте.