Травматический конъюнктивит получила женщина, пострадавшая от вчерашней аварии в окрестностях Нижнего Тагила
3 июля 2012, 11:03Происшествия
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Вчера вечером в 20:45 на автодороге Нижний Тагил – Усть-Утка произошло столкновение двух автомобилей.
Водитель седьмой модели ВАЗа 1962 года рождения врезался в двигающуюся во встречном направлении Honda Logo под управлением женщины 1972 года рождения. Произошло это на 24-м километре трассы на участке от Уральца до Черноисточинска. В результате столкновения повреждены не только автомобили: женщина, водитель иномарки, получила травматический конъюнктивит левого глаза. Медицинскую помощь ей оказали в 3-ем травмпункте.
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