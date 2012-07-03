В Серебрянке сгорела церковь

Со своей задачей они справились профессионально, но статуса добровольного пожарного ни у одного из них нет – новоиспеченные пожарные не прошли медосмотр, за который нужно платить самим, отметил Олег Полевщиков. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.