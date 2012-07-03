В Серебрянке сгорела церковь
3 июля 2012, 15:01ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Здание заброшено, последний раз в нем проводили службу более 60-ти лет назад. Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, в Серебрянке нет своей пожарной части, и до прибытия расчетов из Нижнего Тагила с огнем боролись члены местной добровольной пожарной дружины.
Со своей задачей они справились профессионально, но статуса добровольного пожарного ни у одного из них нет – новоиспеченные пожарные не прошли медосмотр, за который нужно платить самим, отметил Олег Полевщиков. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.
На фото - церковь в селе Серебрянка.
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