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Заместителя директора гипермаркета «Райт» оштрафовали с подачи Роспотребнадзора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заместителя директора гипермаркета «Райт» оштрафовали с подачи Роспотребнадзора

3 июля 2012, 13:48Происшествия
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