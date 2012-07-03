Заместителя директора гипермаркета «Райт» оштрафовали с подачи Роспотребнадзора
3 июля 2012, 13:48Происшествия
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В результате проверки представители ведомства обнаружили некачественную деревенскую сметану Талицкого молочного завода.
Дата выработки несоответствующего нормам продукта – 15 апреля. По данным, опубликованным на сайте Нижнетагильского Роспотребнадзора, сметана не соответствовала требованиям Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» по микробиологическим показателям.
В отношении заместителя директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении. Также согласно постановлению мирового судьи судебного участка №3 Тагилстроевского района сотруднику будет назначено наказание – штраф в 10 тысяч рублей.
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