Заместителя директора гипермаркета «Райт» оштрафовали с подачи Роспотребнадзора

Дата выработки несоответствующего нормам продукта – 15 апреля. По данным, опубликованным на сайте Нижнетагильского Роспотребнадзора, сметана не соответствовала требованиям Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» по микробиологическим показателям.