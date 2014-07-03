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В Нижнем Тагиле и области энергетики борются с должниками: «Не платил за свет – жди приставов» (ВИДЕО 18+)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле и области энергетики борются с должниками: «Не платил за свет – жди приставов» (ВИДЕО 18+)

3 июля 2014, 17:45Происшествия
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