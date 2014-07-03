В Нижнем Тагиле и области энергетики борются с должниками: «Не платил за свет – жди приставов» (ВИДЕО 18+)
В один прекрасный летний день в дом к свердловчанам Елене и Анатолию нагрянули приставы. Причина проста – эта семья вот уже 8 месяцев не платит за электроэнергию, их долг составляет 40 тысяч рублей.
С первых шагов представительных лиц во двор хозяйка заподозрила что-то неладное. Приставы тем временем со знанием дела направились к плазменному телевизору, который, по всей видимости, сможет покрыть имеющийся долг.
Хозяйка дома просит отложить процесс описи имущества, параллельно вызывая своего мужа. Хозяин по прибытии не соглашается с решением суда и теми действиями, которые совершают приставы.
Более того, из агрессивного разговора выясняется, что все это время у него были необходимые средства, чтобы погасить долг. Но, увы, неоднократные предупреждения, предшествующие крайним мерам, видимо не напугали должника. Приставы непреклонны.
ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставил TagilCity.ru репортаж с места событий:
С начала года ОАО «Свердловэнергосбыт» провел 31 рейд по должникам с участием судебных приставов. Энергетики совместно с представителями УФССП посетили дома должников, проживающих в Нижнем Тагиле, п. Белоярском, Арамиле, Богдановиче, Алапаевске, Артёмовском, Ирбите, Серове, Березовском, Верхней Пышме, Пригородном районе.
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