В Нижнем Тагиле и области энергетики борются с должниками: «Не платил за свет – жди приставов» (ВИДЕО 18+)

С первых шагов представительных лиц во двор хозяйка заподозрила что-то неладное. Приставы тем временем со знанием дела направились к плазменному телевизору, который, по всей видимости, сможет покрыть имеющийся долг.

Хозяйка дома просит отложить процесс описи имущества, параллельно вызывая своего мужа. Хозяин по прибытии не соглашается с решением суда и теми действиями, которые совершают приставы.

Более того, из агрессивного разговора выясняется, что все это время у него были необходимые средства, чтобы погасить долг. Но, увы, неоднократные предупреждения, предшествующие крайним мерам, видимо не напугали должника. Приставы непреклонны.

ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставил TagilCity.ru репортаж с места событий:

С начала года ОАО «Свердловэнергосбыт» провел 31 рейд по должникам с участием судебных приставов. Энергетики совместно с представителями УФССП посетили дома должников, проживающих в Нижнем Тагиле, п. Белоярском, Арамиле, Богдановиче, Алапаевске, Артёмовском, Ирбите, Серове, Березовском, Верхней Пышме, Пригородном районе.