14 пассажиров автобуса сгорели заживо в страшном ДТП с КамАЗом в Татарстане (ФОТО, ВИДЕО)

В числе погибших – двое детей. Самому младшему – год, второму – 14 лет. Всего в аварии пострадали 29 человек.

Сообщается, что список пока не опубликован, поскольку информация проверяется.

Пострадавшие были направлены в больницы с порезами, ушибами и серьезными ожогами, в том числе дыхательных путей. 15 человек были отпущены домой после оказания им первой помощи, пишет Бизнес-online.

Специалисты пока выстраивают всевозможные версии произошедшего. Автобус и КамАЗ двигались в одном направлении. Предположительно, водитель автобуса не заметил КамАЗ, который буксировал сломавшийся MAN. От удара загорелась солярка, после возгорания автобус ехал еще 50 метров.

Было возбуждено два уголовных производства - по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности, а также - по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.

Фото и видео: Бизнес online