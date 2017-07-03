19-летний водитель Lexus насмерть сбил пешехода в Березовском (ФОТО)
3 июля 2017, 11:55Происшествия
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В Березовском начинающий водитель иномарки допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.
В 8 часов утра 3 июля в Березовском произошло ДТП. В результате обгона впереди идущего автомобиля 19-летний водитель Lexus допустил занос ТС и наехал на молодого человека.
После этого его машину занесло еще и на столб, строительный вагончик и стоящий автомобиль, сообщает Управление ГИБДД Свердловской области. Водительские права, как выяснилось, автомобилист получил всего год назад.
Подъехавшая на место ЧП скорая помощь не смогла спасти пострадавшего пешехода: 24-летний молодой человек скончался от полученных травм на месте.
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Фото: УГИБДД Свердловской области
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