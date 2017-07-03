19-летний водитель Lexus насмерть сбил пешехода в Березовском (ФОТО)

В 8 часов утра 3 июля в Березовском произошло ДТП . В результате обгона впереди идущего автомобиля 19-летний водитель Lexus допустил занос ТС и наехал на молодого человека.

После этого его машину занесло еще и на столб, строительный вагончик и стоящий автомобиль, сообщает Управление ГИБДД Свердловской области. Водительские права, как выяснилось, автомобилист получил всего год назад.