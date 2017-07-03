7-летний мальчик выпал из окна дома в Екатеринбурге
3 июля 2017, 07:00Происшествия
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В Екатеринбурге в минувшее воскресенье, 2 июля, из окна жилого дома на Уралмаше выпал ребёнок.
Пострадавшему 7 лет, он живет на втором этаже в квартире по улице Ильича. Очевидцы рассказали E1.ru, что мальчик после падения сам дошел до кассы неподалёку. Позже за ним приехала скорая помощь.
В полиции города информацию о случившемся подтвердили и сообщили, что ребёнок получил перелом ноги. Родителей привлекли к административному наказанию за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего. Теперь семью поставят на учёт.
Ранее TagilCity.ru выяснил, как уберечь детей от «смертельных окон».
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