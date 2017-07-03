9 лет колонии строгого режима получил житель Ирбита за убийство своего знакомого сковородой (ФОТО)

28 ноября 2016 года в Ирбите произошло убийство. Местный житель во время распития спиртного поссорился со своим знакомым, находясь в одном из частных домов. Его оппонент оскорбительно отозвался об его умершей родственнице, что привело к конфликту между мужчинами.