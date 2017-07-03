9 лет колонии строгого режима получил житель Ирбита за убийство своего знакомого сковородой (ФОТО)
3 июля 2017, 16:05Происшествия
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В Ирбите состоялся суд над местным жителем, совершившим особо тяжкое преступление. 31-летний мужчина избил своего приятеля, что привело к смерти потерпевшего.
28 ноября 2016 года в Ирбите произошло убийство. Местный житель во время распития спиртного поссорился со своим знакомым, находясь в одном из частных домов. Его оппонент оскорбительно отозвался об его умершей родственнице, что привело к конфликту между мужчинами.
Подсудимый наносил удары сначала руками, а потом сковородой, что впоследствии привело к смерти потерпевшего.
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Фото: СУ СКР Свердловской области
Суд вынес приговор: 31-летний мужчина получил девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР Свердловской области.
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