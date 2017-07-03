Серия квартирных краж произошла в Нижнем Тагиле: во вскрытых квартирах стояли однотипные замки

У меня 8 июня обокрали квартиру. По данным полиции, это серия, а наш случай уже 7 по счёту с 31 мая сообщила редакции TagilCity.ru одна из пострадавших.

По словам потерпевшей, 4 квартирные кражи произошли в Дзержинском районе, ещё 2 на Красном Камне и одна в районе ГГМ. Информации об аналогичных происшествиях в других районах не поступало.

Во всех случаях двери и замки вскрывались отмычкой или ключом сообщила пострадавшая тагильчанка.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что описываемые события действительно имели место, данные дела расследуются, более подробная информация будет известна позднее. Редакция TagilCity.ru будет следит за развитием ситуации.

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