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Трое взрослых и четверо детей погибли на челябинском озере: во время катания из-за перегруза перевернулась лодка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое взрослых и четверо детей погибли на челябинском озере: во время катания из-за перегруза перевернулась лодка

3 июля 2017, 11:05Происшествия
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