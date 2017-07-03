Трое взрослых и четверо детей погибли на челябинском озере: во время катания из-за перегруза перевернулась лодка

Вечером 2 июля на озере Максимка в Чесменском районе Челябинской области произошло ЧП. При катании от перегруза перевернулась алюминиевая лодка, в которой находились люди.

Когда дети оказались в воде, они начали захлебываться в воде и звать на помощь. Двое мужчин бросились их спасать, но в результате все утонули. Происшествие произошло в 50 м от берега. Глубина данного водоема составляет от 1,5 до 6 м.

Позднее из воды были извлечены тела мужчин – 40 и 45 лет, детей – девочки 10 лет, мальчика 2-х лет. Поиски тел 8-летнего и 15-летнего мальчиков продолжаются. На озере работают водолазы. В поисковой операции участвуют 76 человек, задействовано 23 единицы техники. В пресс-службе челябинского управления МЧС комментируют:

Водоем, где произошла беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако несколько человек все же решили воспользоваться лодкой, которая была на берегу. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было.