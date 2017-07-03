Уголовное дело по коррупционной статье возбуждено в отношении экс-мэра Первоуральска (ФОТО)

Семь лет лишения свободы грозит бывшему мэру Первоуральска, обвиняемому по коррупционной статье. Инициатором возбуждения уголовного дела стала городская прокуратура , которая провела проверку действий администрации.

Бывшего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении земельного участка, выделенного строительной фирме без имеющихся на то оснований, сообщает Ystav.