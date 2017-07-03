Уголовное дело по коррупционной статье возбуждено в отношении экс-мэра Первоуральска (ФОТО)
3 июля 2017, 13:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В связи с превышением должностных полномочий в отношении бывшего главы администрации Первоуральска Юрия Переверзева возбуждено уголовное дело.
Семь лет лишения свободы грозит бывшему мэру Первоуральска, обвиняемому по коррупционной статье. Инициатором возбуждения уголовного дела стала городская прокуратура, которая провела проверку действий администрации.
Бывшего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении земельного участка, выделенного строительной фирме без имеющихся на то оснований, сообщает Ystav.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Ystav.com
© TagilCity.ru
администрациягородСвердловская областьнарушениепроисшествиепроверкапрокуратурамэруголовное делозаконПервоуральсккоррупцияглавапревышение полномочий
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей