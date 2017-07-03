Виновник ДТП с летальным исходом задержан полицией Нижнего Тагила: сначала он покинул место аварии (ФОТО)
3 июля 2017, 12:15Происшествия
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В результате ДТП, произошедшем в Нижнем Тагиле, пострадал пешеход, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Водитель, сбивший пострадавшего, оставил его без помощи и скрылся с места происшествия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, ДТП произошло 1 июля, в 23:00, в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Водитель, сбив 38-летнего мужчину, скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему и оставил его на дороге с полученными травмами.
В результате оперативно-розыскных действий полицейские установили машину и ее владельца, сбившего пешехода. Виновником ДТП оказался 43-летний житель Нижнего Тагила, который был за рулем ВАЗ-2110.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
За оставление пострадавшего без помощи водителю грозит административная ответственность – лишение прав управления ТС на срок 1-1,5 года или арест до 15 суток, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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