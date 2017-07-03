Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Закладки с наркотиками в клумбах: наркоманы прячут дозы близ частных домов в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Закладки с наркотиками в клумбах: наркоманы прячут дозы близ частных домов в Нижнем Тагиле

3 июля 2017, 16:53ПроисшествияИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?