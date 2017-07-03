Закладки с наркотиками в клумбах: наркоманы прячут дозы близ частных домов в Нижнем Тагиле

Бдительные жители улицы Малая Гальянская утверждают, что за прошедший месяц это не единичный случай. Закладчики появляются каждые три дня в разных концах улицы. В частном секторе это особенно заметно, так как все жители улицы знают друг друга. Соседи заволновались, когда в очередной раз заметили странных гостей возле недостроенного коттеджа в переулке:

Мы не сразу поняли, что они ищут. Смотрим, стоит машина возле недостроенного дома, и парень наклонился, под кустом копошится, потом пошел к пачке досок, там искал. На следующий день подобная история, только уже у соседа. Стоит машина, парни паллет со шлакоблоком исследуют. Когда мы спросили, что потеряли, один побежал. В общем, странно. Ну и еще несколько случаев было. В клумбах и возле столбов электроснабжения даже всю землю разрыли. Ребята с улицы говорят, что это наркоманы «закладки» ищут рассказывает пенсионер, проживающий на Старой Гальянке.

Что они ищут в конкретных районах и дворах, рассказал бывший сотрудник Госнаркоконтроля:

Очень похоже на схему, которую используют между собой наркоторговцы и наркозависимые. Друг друга они не знают, общаются посредством смс и интернет- мессенджеров. Наркоманы скидывают на номер телефона СМС с информацией, что именно они хотят купить, и в каком количестве. Им приходит ответ с суммой и номер карты, на которую нужно перевести деньги. Как только деньги получены, наркоману скидывают адрес и ориентир, где искать пояснил специалист.

Наркоманские рейды в поисках заветных пакетиков вызывают у жителей улицы опасения. Людям некомфортно, что вокруг их частной собственности происходит нечто криминальное. Более того, они боятся за гуляющих детей, которые могут найти наркотики или приспособления для их употребления и по незнанию использовать их в игре. Также жители боятся взломов и краж:

А кому этот наркопритон понравится? Тут дети гуляют. А если они найдут, играть начнут или попробуют? Это же страшно. А если наркоманы в дом залезут! Они же неадекватные все, им все равно, лишь бы деньги где-то на наркотики взять. В состоянии ломки могут и агрессивными быть беспокоятся местные жители.

В полиции Нижнего Тагила отмечают, что работа в направлении закладчиков ведется беспрестанно. Также полицейские рекомендуют гражданам незамедлительно сообщать о фактах поиска наркотиков по телефону 02:

Если вы видите процесс поиска так называемых закладок, необходимо тут же сообщить о происходящем в дежурную часть УВД, чтобы прибывшие вовремя сотрудники полиции смогли задержать нарушителей на месте. А также своевременно сообщать о каждом подозрительном происшествии. Совместными усилиями мы сможем работать продуктивнее сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД.