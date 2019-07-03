Двое жителей Кировграда обвиняются в избиении мужчины до смерти из-за металлолома

По версии следствия, в июне этого года обвиняемые, находясь в квартире своего знакомого, вступили с ним в конфликт. По мнению обвиняемых, потерпевший повел себя не должным образом при их совместной деятельности по сбору металлолома. Они причинили мужчине телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Потерпевший скончался на месте.