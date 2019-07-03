Двое жителей Кировграда обвиняются в избиении мужчины до смерти из-за металлолома
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Кировграде предъявлено обвинение двум местным жителям 2000 и 1994 годов рождения. Мужчины обвиняются в избиении до смерти 19-летнего знакомого, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в июне этого года обвиняемые, находясь в квартире своего знакомого, вступили с ним в конфликт. По мнению обвиняемых, потерпевший повел себя не должным образом при их совместной деятельности по сбору металлолома. Они причинили мужчине телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Потерпевший скончался на месте.
Обвиняемые на время следствия помещены под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.
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