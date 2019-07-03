На Урале сгорел храм, где хранилась чудотворная икона Божьей Матери
Сегодня, 18:47ПроисшествияФото: «Типичный Курган»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Курганской области сгорел Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, где хранилась чудотворная икона Божьей Матери, сообщает Е1.
Сообщается, что монастырь сгорел практически полностью. Пострадавших нет. Судьба иконы неизвестна. По сообщению пресс-службы Курганской епархии, пожар произошел из-за установленного на улице кондиционера. Поскольку здание монастыря деревянное, огонь быстро распространился.
Чимеевский монастырь является местом паломничества екатеринбуржцев и тюменцев. Чимеевская икона Богородицы уже попадала в пожар. В 1770 году сгорел храм, где она хранилась, однако икона осталась невредимой.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей