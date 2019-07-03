На Урале сгорел храм, где хранилась чудотворная икона Божьей Матери

Сообщается, что монастырь сгорел практически полностью. Пострадавших нет. Судьба иконы неизвестна. По сообщению пресс-службы Курганской епархии, пожар произошел из-за установленного на улице кондиционера. Поскольку здание монастыря деревянное, огонь быстро распространился.

Чимеевский монастырь является местом паломничества екатеринбуржцев и тюменцев. Чимеевская икона Богородицы уже попадала в пожар. В 1770 году сгорел храм, где она хранилась, однако икона осталась невредимой.