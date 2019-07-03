В Екатеринбурге после падения из окна многоэтажки умерла семилетняя девочка
Сегодня, 15:09ПроисшествияФото: Е1.ru
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Семилетняя девочка выпала из окна дома на улице Амундсена, 118а в Екатеринбурге. Ребенок умер до приезда медиков, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению местных жителей, семья, в которой проживал ребенок, благополучная. В момент трагедии главы семьи дома не было, он приехал позже. Как именно все произошло — пока неизвестно. Ребенок упал из окна на асфальт. К моменту приезда скорой помощи девочка была мертва. Рядом с телом все время находилась мать. С женщиной сейчас работают психологи.
В полиции факт случившегося подтвердили и сообщили, что проводится осмотр места происшествия.
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