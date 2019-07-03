В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб семилетний ребенок
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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3 июля в Кургане в руках семилетнего ребенка взорвался сотовый телефон, вследствие чего мальчик погиб, сообщает ТАСС.
По данным ЕДДС, мальчик принес домой телефон и поставил его на подзарядку. После этого произошел взрыв. В результате полученных травм мальчик скончался.
СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. В СМИ появилась информация о том, что взрыв мог произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца, однако это информация не подтверждена официально.
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