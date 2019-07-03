В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб семилетний ребенок

По данным ЕДДС, мальчик принес домой телефон и поставил его на подзарядку. После этого произошел взрыв. В результате полученных травм мальчик скончался.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. В СМИ появилась информация о том, что взрыв мог произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца, однако это информация не подтверждена официально.