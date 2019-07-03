В Серове экс-начальница полиции обвиняется в организации незаконной миграции

По версии следствия, экс-полицейский и предприниматель организовали незаконное пребывание в России 13 иностранцев.

Предприниматель подыскивал нелегалов для выполнения строительных работ, а бывшая начальница полиции не привлекала их к административной ответственности. Помимо этого, она за денежное вознаграждение организовывала фиктивную регистрацию мигрантов в домах своих родственников.

В отношении экс-начальницы возбуждены уголовные дела по статьям: «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ), «Подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении РФ» (ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ), «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ), «Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ).