В Серове экс-начальница полиции обвиняется в организации незаконной миграции
В Серове экс-начальница по вопросам миграции отдела МВД России «Серовский» предстанет перед судом за организацию незаконной миграции. Ее соучастником был индивидуальный предприниматель, который также окажется на скамье подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, экс-полицейский и предприниматель организовали незаконное пребывание в России 13 иностранцев.
Предприниматель подыскивал нелегалов для выполнения строительных работ, а бывшая начальница полиции не привлекала их к административной ответственности. Помимо этого, она за денежное вознаграждение организовывала фиктивную регистрацию мигрантов в домах своих родственников.
В отношении экс-начальницы возбуждены уголовные дела по статьям: «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ), «Подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении РФ» (ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ), «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ), «Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ).
Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч.4 ст. 33, а также по статье «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).