ДГБ Нижнего Тагила получила технику для реабилитации детей после травм и операций

Оборудование закуплено в рамках акции «Ноль тоже рекорд». В ней приняли участие три тысячи человек. Общая сумма собранных средств составила 300 тысяч рублей. Они были выделены компанией.

Медучреждения получили аппараты для проведения магнитотерапии, позволяющие восстанавливать различные системы организма. ДГБ Нижнего Тагила был поставлен термостат большого объема для поддержания температуры парафина, используемого для лечения.

Главный врач Нижнетагильской детской городской больницы Дмитрий Клейменов отмечает, что ежедневно на парафино- и магнитотерапию приходит порядка 40 детей.

Заведующая детской поликлиникой Качканарской ЦГБ Галина Домнина отметила, что все полученные приборы востребованы.