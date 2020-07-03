На Урале фермеры спасли от пожара около сотни коров

По сведениям источника, столь скорому распространению огня поспособствовала «большая горючая загрузка» места содержания крупного рогатого скота, однако, благодаря своевременным действиям трудившихся на ферме людей, животных удалось спасти.

Отмечается, что люди в пожаре не пострадали. Спасти удалось порядка ста коров. На 800 квадратных метрах, охваченных огнем, работали семь пожарных машин и 16 человек личного состава.

Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в 02:05 часов ночи. По факту случившегося проводится проверка.