На Урале газосварщик оказался заживо похороненным в котловане из-за обрушения земли

Прокуратура Карпинска на основании поступивших данных начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда деятельности Волчанского механического завода из-за гибели одного из рабочих при проведении работ по замене трубы холодного водоснабжения.

Установлено, что примерно в 10.00 часов, 3 июля, газосварщик проводил работы по замене трубы. Вырезку старой он осуществлял на глубине около четырех метров. Во время работ произошло обрушение пласта земли, в результате чего мужчина 1987 года рождения скончался на месте.