На Урале газосварщик оказался заживо похороненным в котловане из-за обрушения земли
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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На территории Волчанского механического завода рабочий во время выполнения работ в котловане погиб из-за обрушения на него пласта земли, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Карпинска на основании поступивших данных начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда деятельности Волчанского механического завода из-за гибели одного из рабочих при проведении работ по замене трубы холодного водоснабжения.
Установлено, что примерно в 10.00 часов, 3 июля, газосварщик проводил работы по замене трубы. Вырезку старой он осуществлял на глубине около четырех метров. Во время работ произошло обрушение пласта земли, в результате чего мужчина 1987 года рождения скончался на месте.
На место прибыли сотрудники Карпинской прокуратуры, а также привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Свердловской области.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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