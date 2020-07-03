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#300лет
На Урале газосварщик оказался заживо похороненным в котловане из-за обрушения земли
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
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На Урале газосварщик оказался заживо похороненным в котловане из-за обрушения земли

Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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