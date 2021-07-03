81-летний дедушка ушел за ягодами в лес и пропал в Нижнем Тагиле

Каждый раз он ходил на одно и то же место в лес - неподалёку от дома в частном секторе на Северном поселке. В этот раз, очевидно, заплутал, и не вернулся,комментрует происходящее руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.