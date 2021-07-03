81-летний дедушка ушел за ягодами в лес и пропал в Нижнем Тагиле

В среду 30 июня отправился в лес за ягодами и до сих пор не вернулся 81-летний Владимир Свитов, сообщает ИА «Все новости». Мужчина ведет одинокую жизнь, жена умерла. Родственники подали заявление о розыске только 2 июля.
Каждый раз он ходил на одно и то же место в лес - неподалёку от дома в частном секторе на Северном поселке. В этот раз, очевидно, заплутал, и не вернулся,комментрует происходящее руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
Организована поисковая операция, подтвердили в пресс-группе поискового отряда.
Пропавший пожилой мужчина худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, глаза светло-голубые, волосы короткие с залысиной. Владимир Свитов был одет в зелёную камуфляжную куртку, темно-серые брюки, чёрные туфли, синяя кепка на голове. С собой взял светло-синюю сумку.
Всем, кто располагает какой-либо информацией или видел похожего по приметам мужчину, просят позвонить по телефонам 02 или 8-904-172-05-95.
Напомним, количество людей, заблудившихся в 2021 году в лесу на Урале резко возросло. По словам заместителя начальника отдела розыскной работы, в отличие от того же периода 2020 года, количество потерявшихся в текущем году больше в два раза.