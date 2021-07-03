81-летний дедушка ушел за ягодами в лес и пропал в Нижнем Тагиле

81-летний дедушка ушел за ягодами в лес и пропал в Нижнем Тагиле
81-летний дедушка ушел за ягодами в лес и пропал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:56ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Владимир Свитов, 1939 года рождения, разыскивается с 30 июня. Поиски ведут полицейские и волонтеры.

В среду 30 июня отправился в лес за ягодами и до сих пор не вернулся 81-летний Владимир Свитов, сообщает ИА «Все новости». Мужчина ведет одинокую жизнь, жена умерла. Родственники подали заявление о розыске только 2 июля.

Каждый раз он ходил на одно и то же место в лес - неподалёку от дома в частном секторе на Северном поселке. В этот раз, очевидно, заплутал, и не вернулся,комментрует происходящее руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Организована поисковая операция, подтвердили в пресс-группе поискового отряда.

Пропавший пожилой мужчина худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, глаза светло-голубые, волосы короткие с залысиной. Владимир Свитов был одет в зелёную камуфляжную куртку, темно-серые брюки, чёрные туфли, синяя кепка на голове. С собой взял светло-синюю сумку.

Фото:Поисковый отряд «Скорпион»

Всем, кто располагает какой-либо информацией или видел похожего по приметам мужчину, просят позвонить по телефонам 02 или 8-904-172-05-95.

Напомним, количество людей, заблудившихся в 2021 году в лесу на Урале резко возросло. По словам заместителя начальника отдела розыскной работы, в отличие от того же периода 2020 года, количество потерявшихся в текущем году больше в два раза.

Материалы по теме:
лесгрибыпотерялсядедягодыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы