Два человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом

Два человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом
Два человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
2 июля около посёлка Дружинина в Екатеринбурге на трассе столкнулись три автомобиля, как сообщили свидетели для E1.RU. Последствия аварии оказались сняты на видео очевидцами.

На видео видно, что к месту аварии прибыли несколько экипажей скорой помощи и наряды ДПС. Информацию о ДТП также подтвердили в ГИБДД по Свердловской области. По словам очевидцев, на месте произошедшего работали инспекторы ДПС.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ока» по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen, после чего «Оку» отбросило обратно на ее полосу, где она столкнулась с Lada. По предварительным данным, пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД работали на месте, выясняются обстоятельства, личности пострадавших и характер полученных травм, сообщили E1 в Госавтоинспекции.

Напомним, что 16-летняя школьница из Екатеринбурга погибла в ДТП в Пермском крае. Подросток ехала в машине, в которой, помимо водителя, ехало еще пятеро несовершеннолетних.

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