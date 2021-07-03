Два человека пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом

2 июля около посёлка Дружинина в Екатеринбурге на трассе столкнулись три автомобиля, как сообщили свидетели для E1.RU. Последствия аварии оказались сняты на видео очевидцами.

На видео видно, что к месту аварии прибыли несколько экипажей скорой помощи и наряды ДПС. Информацию о ДТП также подтвердили в ГИБДД по Свердловской области. По словам очевидцев, на месте произошедшего работали инспекторы ДПС. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ока» по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen, после чего «Оку» отбросило обратно на ее полосу, где она столкнулась с Lada. По предварительным данным, пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД работали на месте, выясняются обстоятельства, личности пострадавших и характер полученных травм, сообщили E1 в Госавтоинспекции. Напомним, что 16-летняя школьница из Екатеринбурга погибла в ДТП в Пермском крае. Подросток ехала в машине, в которой, помимо водителя, ехало еще пятеро несовершеннолетних. 16-летняя школьница из Екатеринбурга погибла в ДТП в Пермском крае

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