Лысый мужчина за рулем Volkswagen пропал в Верхней Пышме

Шесть дней ищут 34-летнего Максима Белоусова в Свердловской области. Мужчина пропал вечером 28 июня, когда ехал на своем автомобиле из Среднеуральска домой в Верхнюю Пышму.

Максим Белоусов выехал из Среднеуральска на автомобиле марки Volkswagen Polo темно-серого цвета. Машина отслеживалась, последний̆ сигнал от нее был в селе Мостовском, затем сигнал пропал. До сих пор местонахождение автомобиля и водителя неизвестны, сообщает Е1. Мужчина был одет в футболку цвета хаки с белой надписью на груди, джинсовые шорты, кеды серого цвета. Раньше Максим Белоусов никогда не пропадал. Фото: e1.ru Розыском пропавшего занимаются сотрудники Верхнепышминской полиции. Также на поиски выехали волонтеры отряда «Прорыв». Всех, кто располагает информацией о местонахождении Максима, просят обращаться по телефонам: 8 (34368) 5-36-92, 102 (02). Или звонить руководителю отряда Наталии — 8 900 044-02-20. Напомним, Владимир Свитов, 1939 года рождения, разыскивается с 30 июня в Нижнем Тагиле. В среду он отправился в лес за ягодами и до сих пор не вернулся. 81-летний дедушка ушел за ягодами в лес и пропал в Нижнем Тагиле

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