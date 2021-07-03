Лысый мужчина за рулем Volkswagen пропал в Верхней Пышме

Максим Белоусов выехал из Среднеуральска на автомобиле марки Volkswagen Polo темно-серого цвета. Машина отслеживалась, последний̆ сигнал от нее был в селе Мостовском, затем сигнал пропал. До сих пор местонахождение автомобиля и водителя неизвестны, сообщает Е1.
Мужчина был одет в футболку цвета хаки с белой надписью на груди, джинсовые шорты, кеды серого цвета. Раньше Максим Белоусов никогда не пропадал.
Розыском пропавшего занимаются сотрудники Верхнепышминской полиции. Также на поиски выехали волонтеры отряда «Прорыв».
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Максима, просят обращаться по телефонам: 8 (34368) 5-36-92, 102 (02). Или звонить руководителю отряда Наталии — 8 900 044-02-20.
Напомним, Владимир Свитов, 1939 года рождения, разыскивается с 30 июня в Нижнем Тагиле. В среду он отправился в лес за ягодами и до сих пор не вернулся.