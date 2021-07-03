Пять поездов на Урале задержано из-за удара молнии в опору ЛЭП

Пять поездов на Урале задержано из-за удара молнии в опору ЛЭП
Пять поездов на Урале задержано из-за удара молнии в опору ЛЭП
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Молния попала в опору электропередач в Свердловской области, из-за чего ход поездов был остановлен.

Авария произошла 2 июля на 1594-м километре, как сообщает Уральская транспортная прокуратура. Молния попала в линию электропередач и вызвала аварийное отключение напряжения в контактной сети.

Восстановительные работы завершились к 3:29 утра. Однако пять поездов оказались задержаны в связи с этой неполадкой: № 16 сообщением Екатеринбург — Москва — на 1 час; № 139 сообщением Новосибирск — Адлер — на 31 минуту; № 96 сообщением Барнаул — Москва — на 25 минут; № 157 сообщением Красноярск — Анапа — на 15 минут; № 377 сообщением Новый Уренгой — Казань — на 14 минут.

Напомним, что 2 июля молния убила двух человек на озере Балтым. Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что на берегу водоема отдыхали две семьи. Ранее они между собой не были знакомы.

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