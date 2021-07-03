Труп парня нашли в Екатеринбурге на заднем сидении машины

В машине были пятна крови, как утверждает СКР. Приехавшая хозяйка авто опознала в погибшем сына.
В пресс-службе областного СКР пояснили, что по данным специалистов следы насильственной смерти не обнаружены. Как утвреждают очевидцы, погибший сидел на полу машины, наклонившись головой и руками на заднее сидение.
Полиция также уверена, что смерть наступила не в следствии криминальных действий.
Напомним, что ранее в гаражах в Екатеринбурги было обнаружено тело женщины, которое после убийства собутыльник хранил почти месяц в своей квартире.