Труп парня нашли в Екатеринбурге на заднем сидении машины

Труп парня обнаружили на заднем сидении машины на Химмаше. Автомобиль находился на улице Салдинская,5 около двух дней. На данный момент на месте происшествия работают полиция и судмедэксперты. Тело направлено на экспертизу, автомобиль, в котором оно было обнаружено, принадлежит матери погибшего.

В машине были пятна крови, как утверждает СКР. Приехавшая хозяйка авто опознала в погибшем сына. В пресс-службе областного СКР пояснили, что по данным специалистов следы насильственной смерти не обнаружены. Как утвреждают очевидцы, погибший сидел на полу машины, наклонившись головой и руками на заднее сидение. Полиция также уверена, что смерть наступила не в следствии криминальных действий. Труп убитой соседки почти месяц хранил уралец за диваном в Богдановиче Напомним, что ранее в гаражах в Екатеринбурги было обнаружено тело женщины, которое после убийства собутыльник хранил почти месяц в своей квартире.

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