Видео ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза (ВИДЕО)
3 августа 2014, 23:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувший четверг, 31 июля, под Нижним Тагилом произошло серьезное дорожно-транспортное: мусоровоз протаранил пассажирский автобус. В результате чего пострадали 36 человек.
Напомним, авария случилась на 148 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Водитель тяжелого мусоровоза «МАЗ» - мужчина 1986 года рождения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем «ВАЗ-2108», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Мерседес», следовавшим по маршруту «Екатеринбург – пос. Черемухово». После столкновения с мусоровозом автобус, в котором помимо водителя 1984 года рождения находились 47 пассажиров, перевернулся.
Сегодня в комментариях к новости один из пользователей предоставил запись с видеорегистратора, где запечатлен момент ужасной аварии.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей