Видео ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза (ВИДЕО)

Напомним, авария случилась на 148 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Водитель тяжелого мусоровоза «МАЗ» - мужчина 1986 года рождения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем «ВАЗ-2108», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Мерседес», следовавшим по маршруту «Екатеринбург – пос. Черемухово». После столкновения с мусоровозом автобус, в котором помимо водителя 1984 года рождения находились 47 пассажиров, перевернулся.