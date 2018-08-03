Электричества нет, деревья поломаны: сильный дождь прошел в Нижнем Тагиле

Как сообщают очевидцы, в частном секторе на улице Урожайной во время грозы произошло отключение электроэнергии. В аварийно-диспетчерской службе поясняют, что отключение аварийное, на месте проводятся ремонтные работы.

В районе 16 часов начался сильный ливень и поднялся ветер, после чего началась гроза. В какой-то момент отключилось электричество. Я позвонил в энергосети, чтобы уточнить, когда по улице Урожайной включат электричество. На что мне пояснили, что это аварийное отключение, и они разбираются. Вот и приходится все еще сидеть без света, пожаловался тагильчанин.

Редакция TagilCity.ru связалась с аварийно-диспетчерской службой электросетей Дзержинского района, в которой подтвердили факт отключения электроэнергии во время грозы по улице Урожайной.

Да, действительно, по улице Урожайная во время грозы произошло аварийное отключение, мы разбираемся. Когда закончат работы не известно, пояснили аварийно-диспетчерской службе.

В редакцию обратился тагильчанин, который предоставил видео с камер наружного наблюдения дома по улице Жуковского в Нижнем Тагиле. Дата записи 3 августа июля.

В районе 15 часов в нашем районе прошел сильный ливень, который сопровождался порывистым ветром. На нашем доме установлена видеокамера наружного наблюдения. После того как прошел дождь, я решил посмотреть видеозапись, на которой я увидел сначала сильный ливень и ветер, далее полетели мелкие ветки от деревьев, а затем ветром сломало большую ветку. Она упала рядом с припаркованными автомобилями, хорошо они не пострадали, рассказывает Анатолий, проживающий в доме по улице Жуковского.