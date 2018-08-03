Гражданин Китая сдал в багаж 10 млн рублей и 2 тыс. юаней в аэропорту Екатеринбурга
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Служащие таможни задержали жителя Китая в аэропорту Екатеринбурга, обнаружив в его чемодане 10 млн рублей и 2 тыс. юаней. Деньги не были задекларированы.
Сюжеты: Екатеринбург
В аэропорту Екатеринбурга во время таможенного контроля рейса Екатеринбург – Харбин служащие задержали гражданина Китая, у которого в чемодане оказались 10 млн рублей и 2 тыс. юаней.
После задержания мужчина рассказал, что прилетел из Самары и далее направлялся в Харбин. Задержанный утверждал, что не владел информацией о правилах транспортировки наличных средств.
По словам жителя Китая, деньги предназначались для покупки теплиц.
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Однако, по информации от работников таможни, данный гражданин неоднократно декларировал денежные средства при пересечении российско-китайской границы на Уссурийской таможне. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».
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