Гражданин Китая сдал в багаж 10 млн рублей и 2 тыс. юаней в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга во время таможенного контроля рейса Екатеринбург – Харбин служащие задержали гражданина Китая, у которого в чемодане оказались 10 млн рублей и 2 тыс. юаней.

После задержания мужчина рассказал, что прилетел из Самары и далее направлялся в Харбин. Задержанный утверждал, что не владел информацией о правилах транспортировки наличных средств.

По словам жителя Китая, деньги предназначались для покупки теплиц.