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Гражданин Китая сдал в багаж 10 млн рублей и 2 тыс. юаней в аэропорту Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гражданин Китая сдал в багаж 10 млн рублей и 2 тыс. юаней в аэропорту Екатеринбурга

Сегодня, 16:50Происшествия
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