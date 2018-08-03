Крыша была сорвана во время грозы на Трикотажников в Нижнем Тагиле

Конструкция на крыше была разрушена во время ливня с сильным ветром, который прошел во второй половине дня в Нижнем Тагиле.

От шквалистого ветра пострадало покрытие крыши: железные листы завернуты, некоторые фрагменты крыши сорваны. На земле оказалась часть конструкции вместе со стропилами. По словам сотрудников организации, никто не пострадал.