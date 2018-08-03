Крыша была сорвана во время грозы на Трикотажников в Нижнем Тагиле

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Во время грозы на пилораме по улице Трикотажников в Нижнем Тагиле ветром сорвало конструкцию с крыши. Производственные цеха принадлежат ООО «Уральский дом».
Сюжеты: Нижний Тагил
Конструкция на крыше была разрушена во время ливня с сильным ветром, который прошел во второй половине дня в Нижнем Тагиле.
От шквалистого ветра пострадало покрытие крыши: железные листы завернуты, некоторые фрагменты крыши сорваны. На земле оказалась часть конструкции вместе со стропилами. По словам сотрудников организации, никто не пострадал.
Сорвало конструкцию с крыши на одном из производственных цехов. Был порывистый ветер. Никто из людей не пострадал, во время дождя на улице никого не было, все сотрудники были внутри помещения, рассказал заместитель директора Иван Москвин.
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