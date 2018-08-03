Обстрелянный экс-сотрудником ГАИ житель Сухого Лога умер спустя полгода

27-летний молодой человек из Сухого Лога, который был обстрелян с балкона экс-сотрудником ГАИ, скончался 2 августа.
Долгое время врачи боролись за жизнь пострадавшего парня. 27 июля его выписали из больницы, но через пару дней ему стало плохо. 2 августа он ушел из жизни.
Инцидент, напомним, произошел 26 февраля. Молодой человек вместе с девушкой приехал к дому, где они жили. На балконе в это время стоил экс-полицейский, в руках которого было охотничье ружье. Мужчине, некоторое время назад вышедшему из запоя, показалось, что во дворе кого-то избивают. Он выпустил заряд дроби и попал молодому человеку в голову. Парень в критическом состоянии был доставлен в больницу.
Врачи не смогли помочь травмированному, в течение полугода он находился в медленной агонии. Подсудимый, признавший свою вину, тем временем в колонию так и не попал. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение. Родные скончавшегося сухоложца будут добиваться реального срока для виновника инцидента.