Рука ребенка оказалась зажата в карусели в одном из дворов Нижнего Тагила
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2 августа в Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевской 12-летнему ребенку зажало руку каруселью.
Источник: АН “Между строк”
2 августа спасатели получили информацию о том, что на улице Тагилстроевской в качели зажало руку 12-летнему ребенку. О случившемся спасателям сообщили прохожие.
Прибывшие на место происшествия спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила разжали прутья карусели с помощью гидравлического оборудования и вытащили руку мальчика.
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Ребенок рассказал, что засунул руку между сидений из интереса, а освободить уже не смог. При осмотре выяснилось, что травм и повреждений мальчик не получил.
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