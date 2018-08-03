Рука ребенка оказалась зажата в карусели в одном из дворов Нижнего Тагила

2 августа спасатели получили информацию о том, что на улице Тагилстроевской в качели зажало руку 12-летнему ребенку. О случившемся спасателям сообщили прохожие.

Прибывшие на место происшествия спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила разжали прутья карусели с помощью гидравлического оборудования и вытащили руку мальчика.