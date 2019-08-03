Пропавший три недели назад тагильчанин вернулся домой

Мужчина пояснил полицейским, что все это время распивал алкогольные напитки, ночуя в общежитиях.

Напомним, о пропаже Константина заявила его подруга. Мужчина ушел из дома 17 июля и больше не появлялся, при себе у него было всего 300 рублей.