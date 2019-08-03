Пропавший три недели назад тагильчанин вернулся домой
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: страница Константина Мещены
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция Нижнего Тагила сообщила, что 27-летний Константин Мещена, который пропал 17 июля, вернулся домой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина пояснил полицейским, что все это время распивал алкогольные напитки, ночуя в общежитиях.
Напомним, о пропаже Константина заявила его подруга. Мужчина ушел из дома 17 июля и больше не появлялся, при себе у него было всего 300 рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей