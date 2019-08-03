Россиян из-за драки сняли с рейса Стамбул — Екатеринбург

По словам пассажира рейса, конфликт во время рассадки спровоцировала женщина, которая первая полезла в драку. За нее заступился мужчина, он кричал другому пассажиру: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?». Мужчин разняли, после чего всех троих россиян сняли с рейса.