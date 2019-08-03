Россиян из-за драки сняли с рейса Стамбул — Екатеринбург
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Трое россиян устроили драку на борту самолета «Турецких авиалиний», из-за чего рейс задержали на 45 минут, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам пассажира рейса, конфликт во время рассадки спровоцировала женщина, которая первая полезла в драку. За нее заступился мужчина, он кричал другому пассажиру: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?». Мужчин разняли, после чего всех троих россиян сняли с рейса.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: е1.ru
Из-за драки вылет самолета задержали примерно на 45 минут.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей