В горящем уральском заповеднике «Денежкин камень» обнаружены отдельные очаги тления
Сегодня, 13:37ПроисшествияФото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»
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В уральском заповеднике «Денежкин камень» продолжается борьба с огнем. Обнаружены отдельные очаги тления внутри локализованной площади пожара, сообщает пресс-служба заповедника.
На данный момент на месте происшествия работает 81 человек. Среди них сотрудники самого заповедника, авиалесоохраны. Волонтеров решено было отпустить. Кроме того, на месте работают три автомобиля УАЗ и Урал.
Напомним, что пожар в заповеднике начался 17 июля. В конце прошлой недели стало известно о том, что его локализовали на площади в 120 гектаров.
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