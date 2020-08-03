В Нижнем Тагиле из-за горевших домашних вещей в квартире погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило в 02.58. В квартире на втором этаже девятиэтажки горели домашние вещи. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В результате скончался мужчина 1957 года рождения. До момента прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе один ребенок.

Ликвидацией пожара занимались три единицы техники, а также десять человек личного состава. Потушен огонь был в течение четырех минут.

Отмечается, что в момент пожара мужчина был дома один. Его жена, являющаяся хозяйкой квартиры, отправилась по делам в Екатеринбург. Очаг пожара располагается в месте нахождения кровати. Дознаватели МЧС предполагают, что причиной могла стать неосторожность при курении. На данный момент по факту пожара проводится проверка.