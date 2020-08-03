В Нижнем Тагиле из-за ночного ливня оказались поваленными десятки деревьев

Так, на перекрестке улиц Циолковского и Октябрьской революции дерево упало на провода и перегородило проезжую часть. В результате утром образовалась пробка из автомобилей, потому что проехать можно было только по одной полосе. Как пишут ИА «Все Новости» последствия аварии уже были устранены.

Жалобы на поваленные деревья в социальных сетях поступали почти со всех районов города. Так, на Тагилстрое на улице Кутузова, 11 дерево упало рядом с автомобилем, а на Ленина, 46 ветром сорвало часть крыши.

В Ленинском и Тагилстроевском районах устранением последствий непогоды занимается МУП «Тагилдорстрой».

Как рассказал ИА «Все Новости» директор организации Игорь Васильев, работать дорожники начали еще ночью.

На Ольховке в коллективном саду «Медик» жители остались без света, так как была повреждена линия электропередач. Без света остались и жители дома № 77 на улице Огнеупорная.