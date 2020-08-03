В Нижнем Тагиле из-за травмы подростка закрыта площадка для скейта у Горного колледжа
1 августа на площадке у Нижнетагильского горно-металлургического колледжа во время трюка получил травму 11-летний мальчик. В результате площадку оградили лентами, сообщает ИА «Все новости»
На данный момент площадка находится в полуразрушенном состоянии. Опасность объекта признают даже те, кто активно на ней катается.
Как рассказали изданию в пресс-службе администрации города, строительство площадки финансировалось из фонда градообразующих предприятий, а что с ней делать сейчас не знают ни мэрия, ни руководство НТГМК. Руководство колледжа не может финансировать ремонт площадки, так как она не числится у них на балансе, а мэрия не может принять площадку на баланс потому что она находится на федеральной земле.
Дальнейшая судьба площадки будет решаться после проверки прокуротурой, которая будет проводится на объекте уже в ближайшие дни.сообщил ИА «Все новости» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.
Ранее на скейт-площадке получил травму 11-летний мальчик. По данному факту проводит проверку прокуратура. Она устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также выясняет, кто является ответственным за содержание площадки в надлежащем состоянии.