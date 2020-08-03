В Нижнем Тагиле из-за травмы подростка закрыта площадка для скейта у Горного колледжа

Как рассказали изданию в пресс-службе администрации города, строительство площадки финансировалось из фонда градообразующих предприятий, а что с ней делать сейчас не знают ни мэрия, ни руководство НТГМК. Руководство колледжа не может финансировать ремонт площадки, так как она не числится у них на балансе, а мэрия не может принять площадку на баланс потому что она находится на федеральной земле.