В Нижнем Тагиле во время пьяной драки между двумя компаниями зарезали мужчину
Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле возле дома № 19 на улице Гвардейской в ночь на 2 августа произошло убийство 29-летнего мужчины, которого зарезали в ходе разборок между двумя нетрезвыми компаниями, рассказали TagilCity.ru в СУ СКР по Тагилстроевскому району.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По предварительной версии, 52-летний подозреваемый, который ранее уже был судим, в ходе ссоры нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства происшествия.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что сообщение о драке в дежурную часть ОП № 19 поступило в 02.08. Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции нескольких человек для дальнейших разбирательств.
Напомним, ранее стало известно, что в поселке Черноисточинск в ходе конфликта с соседом был убит 29-летний тагильчанин Евгений Жигарев.
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