В Нижнем Тагиле во время пьяной драки между двумя компаниями зарезали мужчину

По предварительной версии, 52-летний подозреваемый, который ранее уже был судим, в ходе ссоры нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что сообщение о драке в дежурную часть ОП № 19 поступило в 02.08. Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции нескольких человек для дальнейших разбирательств.